Coronavirus in Italia: 188 nuovi casi e 7 decessi. 67 in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 188 nuovi casi di coronavirus, portando così il totale delle persone che hanno contratto la malattia dall’inizio della pandemia a 242.827. I decessi sono stati invece sette, complessivamente si è arrivati quindi a 34.945. Continua a salire il numero dei guariti: solo oggi sono stati 307. Sono i dati forniti dal ministero della Salute.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 826 (-18), di cui 67 (+2) in terapia intensiva. Le Regioni in cui si sono registrati più casi sono state Lombardia (+67), Emilia Romagna (+47) e Lazio (+19). Nessun nuovo positivo in Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 45.931 tamponi, in calo rispetto a ieri (47.953).