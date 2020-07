TripAdvisor sceglie la Campania: ecco l’hotel primo al mondo per qualità/prezzo

Stampa

È l’hotel Villa Sirena di Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, il miglior albergo al mondo per il rapporto qualità/prezzo. A stabilirlo – come riporta l’edizione napoletana del sito web repubblica.it – è TripAdvisor, il più apprezzato sito di recensioni sui viaggi. Nells corse ore ha, infatti, ufficializzato i Travelers’ Choice Hotel Awards 2020, incoronando la struttura ischitana per le migliori tariffe. Nella speciale graduatoria Villa Sirena precede l’hotel Rura Arpa de Hierba di La Pereda, in Spagna, e il Cabo Vista Hotel di Cabo San Lucas, in Messico.