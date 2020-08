Piano sanità di Dante Santoro: “Vertici e primari selezionati per merito e non se servi del sistema”

«Le attese cui sono sottoposti i pazienti in Campania sono intollerabili, il sistema va rivisto per intero, ponendo al centro il cittadino e il suo diritto ad essere curato. Proponiamo – aggiunge – un cambio radicale del sistema di prenotazione abbattendo le liste d’attesa che pongono il cittadino in bilico tra la vita e la morte. Vogliamo lavoratori che vengano premiati dignitosamente per il ruolo che essi svolgono, con un metodo nuovo che argini la fuga dagli ospedali campani»

Sono questi alcuni punti che il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro , candidato alle prossime elezioni regionali in Campania , ha presentato in mattinata presso la Sede del Cambiamento di via Trento a Pastena.

Michele Novaro Anonimo ironico

