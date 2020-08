Un ferragosto “diverso”: stop falò in spiaggia, no feste in piazza e picnic light

Spiagge off limits da Anzio ad Agropoli – Niente bivacchi e falò anche ad Agropoli, in provincia di Salerno. Ad Anzio dalle 21:30 del 14 agosto alle 7 del 15 resta confermato il divieto assoluto di accesso alla spiaggia per i 13 km di costa. A Civitanova Marche, Porto recanati e Potenza Picena, su indicazioni della Prefettura, i sindaci hanno assicurato una sensibilizzazione dei gestori dei locali affinché si rispettino le norme anti Covid.

