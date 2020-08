I contagi sono oltre mille in Italia: preoccupa l’impennata nel Lazio

Stampa

I nuovi casi registrati in Italia superano quota mille. E’ di 1.071 il numero dei positivi nelle ultime 24 ore.

I dati del ministero della Salute dicono anche che è in calo il numero dei morti – sono stati 3, contro i 9 di due giorni fa – e la stessa cosa vale per i ricoveri in terapia intensiva, che diminuiscono di 5 unità. Crescono invece i ricoverati con sintomi.

Nel Lazio si è registrata una vera e propria impennata di casi: +215. Si tratta di un record dall’inizio dell’emergenza. Sulla regione pesano le vacanze e il rientro dei turisti dalle zone a rischio: il 45 per cento dei nuovi contagi è legato a persone che sono arrivate dalla Sardegna (97 casi).

In Veneto i contagiati sono stati 160, mentre in Emilia Romagna 80. Al Sud i numeri peggiori si registrano in Campania (61 persone infette in più), Sicilia (+48) e Sardegna (+44). L’unica Regione a contagio zero è la Valle d’Aosta. A seguire, Molise (+1) e Basilicata (+3).