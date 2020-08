Scuola, la data della discordia: è scontro governo-Regioni sull’inizio delle lezioni

Stampa

E’ sempre più alta la tensione tra governo e alcune Regioni in ordine alla data di partenza del nuovo anno scolastico. Mentre l’esecutivo lavora e assicura che le lezioni – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – riprenderanno regolarmente il 14 settembre, si allunga l’elenco delle Regioni che slittano in avanti la riapertura. Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia e Abruzzo hanno infatti fatto slittare al 24 settembre l’avvio del nuovo anno scolastico, ovvero dopo il referendum costituzionale.