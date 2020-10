In Italia oltre 10 mila contagi in un giorno. Lombardia, Campania e Piemonte rischiano

Stampa

I dati del bollettino di oggi, venerdì 16 ottobre, diramato dal ministero della Salute: nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 10.010 contagi su 150.377 tamponi eseguiti, i morti per Covid sono 55 in più rispetto a ieri. La Lombardia supera i 2.419 contagi giornalieri ed è la prima regione per numero di infezioni, seguita dalla Campania e dal Piemonte.

Nel nostro paese ci sono attualmente 107.312 casi positivi: di questi sono 6.178 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 638 quelli in terapia intensiva.

La curva epidemica continua a salire in modo allarmante. I casi di oggi rappresentano un nuovo picco di contagi: mai così tanti nel nostro Paese in 24 ore. Si tratta del terzo picco consecutivo da quando il 14 ottobre sono stati registrati 7.332 nuovi casi (qui il bollettino), superando il picco massimo del 21 marzo nella fase più critica dell’epidemia, seguito dal picco di ieri con 8.804 nuovi positivi (qui il bollettino), ma la situazione oggi è diversa da quella di marzo, sia per numero di tamponi effettuati sia per numero di persone nei reparti Covid che al momento non mettono il sistema sanitario a rischio collasso, anche se alcune Regioni hanno già gli ospedali sotto pressione (come la Lombardia).

Ma la crescita preoccupa il governo, pronto a varare nuove restrizioni per contenere il contagio.

Le Regioni più colpite dall’aumento di casi sono le stesse di ieri: Lombardia (+2.419) che detiene il record di più contagi per il quarto giorno di fila, Campania (+1.261) e Piemonte (+821).

Coronavirus, bollettino aggiornato ad oggi:

• CONTAGIATI: 392.602 (+10.010)* di cui ancora positivi 107.312 attuali (+298)

• DECEDUTI: 36.372 (+55)

• GUARITI: 245.964 (+1.908)

*attenzione, sono stati effettuati 150.000 tamponi, pertanto il tasso di positività ovvero il rapporto tra nuovi contagi e tamponi sale al 6,67 %!!!

Il DATO più IMPORTANTE: i pazienti ricoverati con sintomi sono 6.100 ( +382 rispetto a ieri) e di questi 630 sono in TERAPIA INTENSIVA ( +52 rispetto a ieri ; ieri c’era stato un +47)

I dati Regione per Regione

Il dato suddiviso per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile.

Lombardia 118.711 (+2.067, +1,8%; ieri +1.844)

Emilia-Romagna 39.148 (+453, +1,2%; ieri +339)

Piemonte 41.074 (+1.033, +2,6%; ieri +499)

Veneto 33.573 (+600, +1,8%; ieri +657)

Marche 9.018 (+140, +1,6%; ieri +166)

Liguria 16.696 (+432, +2,7%; ieri +362)

Campania 21.772 (+1.127, +5,5%; ieri +818)

Toscana 20.262 (+581, +2,9%; ieri +575)

Sicilia 10.691 (+399, +3,9%; ieri +366)

Lazio 22.001 (+594, +2,8%; ieri +543)

Friuli-Venezia Giulia 5.928 (+136, +2,3%; ieri +183)

Abruzzo 5.648 (+203, +3,7%; ieri +126)

Puglia 10.421 (+257, +2,5%; ieri +315)

Umbria 4.012 (+263, +7%; ieri +141)

Bolzano 4.365 (+98, +2,3%; ieri +124)

Calabria 2.487 (+39, +1,6%; ieri +60)

Sardegna 5.603 (+186, +3,4%; ieri +122)

Valle d’Aosta 1.633 (+67, +4,3%; ieri +37)

Trento 6.604 (+62, +0,9%; ieri +29)

Molise 843 (+30, +3,7%; ieri +18)

Basilicata 1.112 (+37, +3,4%; ieri +9)