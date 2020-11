Nuovo Dpcm, Acquisti: Posso fare la spesa in un altro comune?

Stampa

In zona rossa, gialla e arancione si possono consegnare o montare mobili o oggetti acquistati prima delle restrizioni al commercio. Le “vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza”.

GIALLA «Si, purché entrambi i comuni si trovino nell’area gialla». In Campania però non si può fare spesa cambiando provincia.

ARANCIONE Si, è consentito ma solo se i beni da acquistare non sono disponibili nel proprio comune e dunque è fondamentale spostarsi.

ROSSA Valgono gli stessi principi delle aree arancioni. «È possibile spostarsi – si legge – laddove il comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito».