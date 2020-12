Stampa

Infrastrutture e innovazione: è in arrivo una pioggia di fondi per la Campania e il Sud. Si tratta – come titola il quotidiano “Il Mattino” di 100 miliardi in 3 anni. Nelle previsioni del governo c’è una crescita del Pil (fino al +5,3% nel 2023) e dell’occupazione del Mezzogiorno superiori alla media nazionale nei prossimi 3-4 anni, con punte significative per alcune regioni: una robusta iniezione di ottimismo per il futuro.