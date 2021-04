Salerno. Ritorno a scuola: alunni felici, genitori molto preoccupati

Stampa

Tanti sorrisi, ma anche qualche broncio, dietro le mascherine, per i piccoli studenti che stamani, zaino in spalla, hanno lasciato le loro camerette per rientrare in presenza nelle rispettive aule.

A Salerno, come nel resto della Campania e nelle altre regioni in zona rossa, a tornare in classe in presenza sono stati gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e delle prime classi della secondaria di primo grado. Il passaggio dall’aula virtuale a quella reale è stato ben accolto da molti di loro.

Tra i genitori, invece, rimane qualche timore sull’ennesimo tentativo di rientro in presenza in questo anomalo anno scolastico, anche se non mancano pure fiducia e speranza di poter arrivare alla fine senza ulteriori stop.