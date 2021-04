Stampa

Nell’ambito del progetto “Stop epatite C. CominCiamo dall’informazione” sono stati organizzati due incontri in DAD di informazione e prevenzione dell’epatite C, con la presenza della professoressa Tina Muscio, referente dell’associazione EpaC Onlus per la Campania.

Gli incontri , fortemente voluti dalle docenti referenti di Educazione alla Salute, prof.ssa Titti Auriemma dell’ l’I.I.S. “Trani –Moscati” e prof.ssa Nunzia Salvati dell’Istituto Professionale Alberghiero “Virtuoso” di Salerno , hanno coinvolto le classi V e II.

Sempre nell’ambito della prevenzione, il dott. Nicola Boffa, già primario di malattie Infettive presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, ha affrontato il tema dell’HIV con gli alunni dell’Istituto Professionale Alberghiero “Virtuoso” e dell’I.I.S “Trani – Moscati” e il tema dei comportamenti del mondo giovanile ai tempi del Covid 19 con gli alunni dell’I.I.S. “Trani- Moscati”.

Un ringraziamento particolare va ai dirigenti Dott. Claudio Naddeo e Dott.ssa Ornella Pellegrino .