Cilento Outlet, al via i saldi estivi nella cittadella dello shopping – VIDEO

Stampa

Dopo mesi di necessarie restrizioni e sacrifici ed una felice ripartenza già in maggio, da quando il trend dei visitatori è un crescendo in positivo, finalmente è ora di vivere a pieno l’estate. E al Cilento Outlet “estate” significa prima di tutto “saldi”.

Complice la consapevolezza di essere accolti in un luogo dove la sicurezza è al primo posto, sono tantissime le famiglie che hanno scelto di trascorrere qualche ora di spensierata allegria nella cittadella dello shopping dove da oggi, sabato 3 luglio, potranno approfittare di straordinarie scontistiche per arricchire il proprio guardaroba con prestigiose firme italiane e internazionali della moda.

Insomma, anche questa estate il Cilento Outlet si conferma come punto d’attrazione non solo per l’intera area cilentana e del Vallo di Diano, ma anche per la Basilicata e la Calabria settentrionale. E la “corsa all’affare” con i saldi appena iniziati si preannuncia imperdibile.

«Mai come quest’anno – spiega Felicita Merlino, Centre Manager del Cilento Outlet – siamo felici di poter regalare ai nostri ospiti una stagione di saldi entusiasmante, un modo per concedersi una coccola dopo un periodo di grandi tensioni e dedicarsi qualche ora di svago in famiglia o con gli amici. Nessuna operazione “spot”, da noi i saldi sono un’opportunità reale e concreta per tutti».

Tanti e di primissimo piano i brand presenti come Guess, Harmont&Blaine, Napapijri, Liu JoUomo, Timberland, Nike, Puma, Diffusione Tessile. Un’occasione per trascorrere il tempo libero in maniera piacevole e gratificante negli ampi spazi all’aperto e nei viali del centro, sempre accoglienti e pieni di vita.

Inoltre, quest’anno scegliere di vivere i saldi al Cilento Outlet è ancora più premiante grazie alla presenza dell’innovativa Cilento Fashion App, facile comoda e gratuita, scaricabile con un click da Apple Store o Google Play. Lo shopping si trasforma in punti e i punti si convertono in fantastici gadget e premi. Per scoprire ogni dettaglio, basta visitare il sito cilentooutlet.it Tante motivazioni, quindi, per celebrare la ripartenza e riappropriarsi di quella libertà che troppo a lungo si è dovuta sacrificare, per respirare a pieni polmoni il profumo inconfondibile dell’estate.