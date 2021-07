Scuola, nuovo scontro comitato No Dad-De Luca: “No ai ricatti del governatore”

Stampa

Genitori No Dad contro le dichiarazioni di De Luca sul rientro a scuola “Siamo pronti a batterci affinchè sia salvaguardato il diritto all’istruzione senza ricatti da parte del Governatore”. A scendere in campo ieri – come riporta il quotidiano “Le Cronache” – è stata l’Associazione Scuole aperte Campania, aderente a Rete Nazionale Scuola in Presenza, che in una lunga nota ha contestato De Luca precisando che “I genitori e gli insegnanti dell’Associazione e della Rete sono contrari a qualunque tipo di condizionamento per la presenza a scuola dei ragazzi. Non sussiste alcun tipo di obbligo vaccinale attualmente in Italia e vogliamo che venga rispettata la volontà di tutti”.