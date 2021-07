Prove Invalsi, studenti meno preparati nell’era Dad: Campania e Puglia maglia nera

Stampa

“La primaria tiene ma per il resto c’è un consistente arretramento degli esiti in italiano e matematica sia alle medie che alle superiori, in particolare in Puglia e Campania. Ci stiamo bruciando un numero di persone di 18-19 anni pari alla metà della città di Ferrara”. Roberto Ricci, il responsabile delle prove Invalsi – come riporta il sito web il fattoquotidiano.it – prova a misurare le parole ma stavolta di fronte ai grafici con linee che puntano vero il basso e ai numeri preceduti dal più quando si parla di risultati inadeguati, c’è poco da edulcorare la pillola. Il report, presentato ufficialmente ieri mattina, lascia l’amaro in bocca. Nessuno punta il dito contro la didattica a distanza e nemmeno contro agli insegnanti, ma i dati che emergono dalle prove Invalsi fatte misurando gli apprendimenti in un anno di scuola da casa non lasciano spazio ad interpretazioni.