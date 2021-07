Stampa

“Pronto il progetto del nuovo ospedale Ruggi”: lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della diretta social, parlando di tutti gli interventi in materia di Sanità che la Regione Campania sta programmando per i prossimi mesi. Ma non è l’unica grande opera in cantiere per la città di Salerno: “Stiamo per realizzare il Palasport, che sarà fatto con i fondi avanzati dalle Universiadi”.