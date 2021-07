Stampa

I numeri degli studenti vaccinati nel Salernitano sono ancora troppo bassi: appena il 23% della popolazione studentesca, tra i 12 e i 18 anni, risulta essere immunizzata. Ecco perchè i presidi in qualche modo finiscono per schierarsi sulla Dad dalla parte del governatore della Campania Vincenzo De Luca: «Alla ripresa a settembre delle attività scolastiche sarà una necessità tornare alla Dad se non ci sarà un’accelerazione nella campagna di vaccinazione dei più giovani”.