Covid: altri 341 nuovi positivi ed 1 morto in Campania, il bollettino

Sono 341 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania. E’ il dato che emerge dal consueto bollettino diramato dall’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Positivi del giorno: 341

Tamponi molecolari del giorno: 7.992

Tamponi antigenici del giorno: 7.655

Deceduti: 1 (*)

* Nelle ultime 48 ore.



Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 12

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 176