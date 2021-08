Stampa

Nei primi sei mesi del 2021 in Campania si sono registrati 49 decessi sul lavoro, di cui 7 a Salerno, e più di 30mila infortuni sul lavoro, molti dei quali anche gravi. È quanto emerge – come riporta il sito web radioalfa.fm – dai dati dell’Osservatorio sul lavoro che evidenzia pure come la Campania, assieme a Puglia, Basilicata, Umbria, Molise e Abruzzo, abbia un’incidenza maggiore del 25% rispetto alla media nazionale.