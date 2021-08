Il bollettino completo del 17 agosto: 5.273 nuovi casi, i morti sono 54

Stampa

Sono 5.273 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 3.674), a fronte di 238.073 tamponi giornalieri effettuati (ieri 74.021). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,2% (ieri 5%). Sono 54 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 423 (+19), con 49 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 17 agosto sulla situazione coronavirus in Italia

In Italia, dall’inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.449.606. Le vittime in totale sono 128.510, con 54 decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 24). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 4.794, per un totale di 4.191.980. I ricoverati con sintomi sono 3.472 (+138). Sono invece 125.221 le persone in isolamento domiciliare (+263). I tamponi sono in tutto 80.918.997 – di cui 55.887.829 processati con test molecolare e 25.031.168 con test antigenico rapido -, in aumento di 238.073 rispetto al 16 agosto. Le persone testate sono finora 31.805.240, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Calabria comunica che 2 decessi riportati oggi sono avvenuti a domicilio, rispettivamente il 18/11/2020 ed il 14/12/2020.

La Regione Campania comunica che a seguito di verifiche effettuate dalle AA.SS.LL. si rileva che 4 decessi dei 10 registrati oggi sono avvenuti in data 12-14 Agosto; i rimanenti 6 sono avvenuti nelle ultime 48 ore.

La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare, e 2 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. I n. 7 decessi riportati oggi sono avvenuti nell’arco temporale dal 7 agosto al 15 agosto 2021.

La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di un test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare, e a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso.

La Regione Lazio comunica che, a causa della sospensione dei sistemi informatici a seguito di un attacco hacker al CED regionale, vengono aggiornati solo i dati relativi ai nuovi positivi, ai decessi alle guarigioni ed alle ospedalizzazioni.

La Regione Sicilia comunica che 11.045 tamponi processati con test antigenico, seppur comunicati oggi, fanno riferimento a giorni precedenti.

La Regione Veneto comunica che il dato dei casi confermati da test antigenico è diminuito rispetto a ieri in quanto i test confermati da molecolari sono stati ricollocati.

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano:

33.862 in Lombardia

11.657 in Veneto

7.656 in Campania

13.309 in Emilia-Romagna

11.705 in Piemonte

8.449 nel Lazio

6.958 in Toscana

6.684 in Puglia

6.148 in Sicilia

3.795 in Friuli-Venezia Giulia

3.043 nelle Marche

4.372 in Liguria

2.519 in Abruzzo

1.184 nella Provincia autonoma di Bolzano

1.279 in Calabria

1.541 in Sardegna

1.426 in Umbria

1.363 nella Provincia autonoma di Trento

595 in Basilicata

492 in Molise

473 in Valle d’Aosta