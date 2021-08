Salerno diventa il set del film di Rocco Papaleo

Stampa

Salerno diventa il set del film “Scordato” di Rocco Papaleo che ha scelto il capoluogo per il suo ultimo film. Da Canalone al Lungomare Trieste i punti scelti dal regista originario della Basilicata ed in passato testimonial di Luci d’Artista edizione del 2016.

Nella pellicola esordisce da attrice anche Giorgia Todrani. Le riprese si terranno dal 30 agosto al 2 settembre. Da Palazzo di Città è già partito il dispositivo di viabilità ad hoc, con il divieto di sosta e fermata nelle strade specifiche durante le riprese.

Coinvolte via Giuseppe Paesano, dal civico 1 al civico 5, e via De Renzi,dal civico 3 al civico 5, compresa l’area antistante l’Archivio Storico. Riprese anche a Lungomare Trieste, da via Verdi a via Regina Costanza, ed ancora a via Stanislao Lista e nel parcheggio di via Alfonso Carella.