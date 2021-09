De Luca chiede provvedimenti contro i “pinguini dei monopattini elettrici”

Stampa

Nei giorni scorsi il Governatore della Campania Vincenzo De Luca aveva inviato una lettera ai sindaci della Regione per chiedere una “stretta” e dire limitare l’uso dei monopattini elettrici nelle strade cittadine a rischio e presidiare l’osservanza delle norme del CdS che regolano la circolazione dei monopattini, troppo spesso inosservate.

Nel corso della sua diretta Social il Presidente è ritornato sull’argomento, rincarando la dose: “Molti sono degli irresponsabili che camminano come pinguini senza caschi, senza luci e senza catarifrangenti. In qualche caso addirittura in due. Due pinguini. A volte non si vedono circolare proprio per strada. Prima di costatare che vanno a finire addosso persone anziane o mamme con bambini, è bene che si prendano dei provvedimenti” – ha dichiarato De Luca