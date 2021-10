Choc in Campania: 19enne accoltellato durante un raduno di 2mila giovanissimi

In poco tempo si e’ creato il caos in via Nolana, per i numerosi veicoli diretti alla zona di Civita Giuliana, dove si teneva il raduno. In strada centinaia di minorenni si avvicinavano a piedi verso il luogo della festa, quando è ¨ circolata voce dell ‘accoltellamento. Il 19enne è ¨ stato accompagnato all’ ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia, dove ha riferito che non c’ e’ stata una lite all’ origine del ferimento ed ha fatto identificare il suo accoltellatore. Si tratta di un coetaneo, che nel frattempo si era presentato spontaneamente ai carabinieri per raccontare l’accaduto.

“La domanda che ci dobbiamo fare tutti è :come è possibile che si possano radunare all’aperto in modo abusivo 2mila giovanissimi per ubriacarsi e che nessuna autorità sia intervenuta immediatamente per fermare questa follia che si è completata con un accoltellamento?” dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.