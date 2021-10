Ciclismo, torna a Paestum l’appuntamento con la 5 Cronometro dei Templi

Stampa

Da classico appuntamento di inizio stagione a prova di chiusura del calendario ciclistico su strada in Campania. Per quest’anno cambia data e pelle la Cronometro dei Templi, gara ciclistica individuale contro il tempo che si svolgerà domenica 24 ottobre con partenza e arrivo dinanzi l’incantevole scenario dei templi di Paestum.

Organizzata dall’A.S.D. Cilento Bike Ciclidea sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano ed il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum e della Provincia di Salerno, la quinta edizione della manifestazione si sarebbe dovuta originariamente disputare come da tradizione nel mese di marzo, ma l’acuirsi della pandemia legata al Covid19 e i conseguenti provvedimenti adottati dal governo per arginarne la diffusione ne causarono lo stop nel 2020, rinviando tutto a data da destinarsi.

A distanza di oltre un anno e mezzo però gli appassionati delle due ruote non hanno voluto mancare all’appuntamento, determinando un numero di iscrizioni oltre quelle che erano le attese degli organizzatori, ancor più gratificati di poter offrire agli amanti delle due ruote la possibilità di potersi mettere nuovamente il numero dietro la schiena dopo diciotto mesi quasi privi di competizioni.

Saranno 11 i km che dovranno affrontare i partecipanti per portare a termine la loro prova, lungo un percorso completamente pianeggiante e ormai consolidato che permette agli specialisti di questa disciplina di esprimersi al meglio, ma dando allo stesso tempo la possibilità di potersi confrontare in una prova contro il tempo anche a chi cronoman non è.

Oltre alla lotta per le posizioni di classifica, infatti, il tracciato disegnato dagli organizzatori permette ai partecipanti di pedalare in un contesto suggestivo quale è quello dell’area archeologica di Paestum, tra l’imponenza della sua cinta muraria che farà da cornice a buona parte del percorso, e il fascino dei maestosi templi dorici dinanzi ai quali i ciclisti concluderanno la propria fatica.

L’appuntamento è per le ore 9 di domenica mattina con la partenza del primo partecipante, per circa 3 ore di gara al termine delle quali si decreteranno i nuovi vincitori di questa corso contro il tempo.