Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola sabato 23 ottobre

Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo:

Zoccola è un fiume in piena. Traballa il “sistema Salerno”. Otto ore davanti ai pm e al procuratore: verbali secretati sull’affaire tra le coop e la politica

Di lato: Il dossier. Il virus avanza. E la Campania torna a rischio

Al “Ruggi”. Lesioni alla neonata. Medici a processo

Montecorice. Ponte, gara pilotata. Tre tecnici nei guai

Salerno. Hashish dalla Spagna. Preso insospettabile

A centro pagina: Nocera Inferiore. Sanità e trasporti. Il vescovo accusa «Abbandonati»

Agro e Cilento. Diplomi col trucco per fare i concorsi. Quindici indagati

Di spalla: Positano. Ragazza travolta. La zia: «Colpevoli anche i Comuni»

Battipaglia. Tentò il suicidio. Biglietto di scuse ai suoi genitori

Agropoli. Rapinatore solitario assalta supermercato

Taglio basso: Salernitana – Empoli. Colantuono, missione vittoria. Il mister carica squadra e tifosi: saliamo sul treno salvezza

Nocerina. Soldi Covid con atti falsi. Squalificati 14 calciatori

Sul quotidiano del Sud in prima pagina troviamo:

È un clima da resa dei conti. Zoccola ha parlato per altre 7 ore, verbali esplosivi e il Comune trema. L’inchiesta. Il ras delle Coop ha vuotato il sacco sui metodi del Sistema. Secretati i nuovi verbali. Il legale Sarno chiederà l’immediata scarcerazione già nelle prossime ore

Di lato: Comune chiuso per i cronisti. Sos al prefetto

Tringali lascia la “Menna” «Mossa tardiva»

La foto notizia: Colantuono prova a distendere il clima. Elogia Castori e parla di salvezza. Oggi c’è l’Empoli. Granata decimati

Di spalla. Clan e Sanità. Indagato Viggiani fu dg del “Ruggi”. Presi 2 salernitani

Fisciano. Casa a luci rosse in centro a Lancusi. Quattro denunce e sigilli all’alcova

Cilento. Abusi sugli scolari. A novembre sentenza per quattro maestre

Taglio basso: Montecorice. Ufficio tecnico. Interdittiva per i dirigenti

Il festival. Linea d’Ombra, partenza all’insegna del cyberspazio. Sette giorni di proiezioni

Trasporti. Caos Busitalia. Sospese le corse festive

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Zoccola ancora sotto torchio. Conferme su De Luca e tira in ballo anche Fratelli d’Italia. Il ras delle cooperative ascoltato dopo i riscontri e verifica di nuovi elementi. Si è parlato anche del Villaggio di Babbo Natale. Atti sempre secretati dal Pm. Ieri altro lunghissimo interrogatorio: 7 ore

A centro pagina: Tringali si dimette ma resta incompatibile. Per Brigante spunta un’altra consulenza del Comune per il crollo di Palazzo Edilizia. Lascia la fondazione Menna ma per la legge doveva farlo un anno fa.

Ed ancora: Festival del Cinema. La Fondazione Carisal è partner Credendino: “E’ l’avvio di un percorso”

Salerno. Tenta la rapina e accoltella il titolare. Nel mirino negozio di telefonia

Taglio basso: L’intervista all’assessore Ferrara. “Cultura, infrastrutture e mobilità le priorità”

Il fatto. A Ugo Picarelli il premio Archeoclub

I box in alto: All’Arechi scontro salvezza da non sbagliare Inizia l’era Colantuono: con l’Empoli solo la vittoria

