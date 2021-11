Trend contagi in aumento, allerta ospedali: in Campania situazione sotto controllo

Stampa

I numeri dei contagi e dei ricoveri sono in crescita, come spiega il ministro della Salute Roberto Speranza, tali dal far alzare l’attenzione negli ospedali. A fare il punto – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – è Dario Manfellotto, presidente nazionale della Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti (Fadoi), la principale Società scientifica della Medicina Interna che conta oltre 3.000 medici internisti in tutta Italia, professionisti che stanno raccogliendo gli elementi sui possibili campanelli di allarme delle pandemia “pronti ad attivarsi”. “Gli ospedali sono allertati – ha spiegato Manfellotto – ed è in corso un monitoraggio da pare del Fadoi”. Molti i casi segnalati fra i giovani. “In Campania i ricoveri sono ancori contenuti mentre in Calabria c’è una lieve crescita in area medica. In Lombardia infine ‘tengono’ gli hub di ricovero mentre dal Veneto arrivano segnalazioni di aumenti di pazienti in ospedale e Padova e a Verona”.