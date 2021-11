Giornalisti: ecco tutti gli eletti all’Ordine della Campana dopo i ballottaggi

Stampa

Si sono concluse, con gli ultimi ballottaggi, le operazioni di voto per il rinnovo dele deldell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Per il Consiglio Nazionale risultano eletti al primo turno per i professionisti Carlo Verna (435) e Antonio Sasso (422), per i pubblicisti Alessandro Sansoni (670).

Per il Consiglio Regionale risultano eletti al primo turno per i professionisti Ottavio Lucarelli (574), Marisa La Penna (436), Titti Improta (436) e per i pubblicisti Domenico Falco (777), Salvatore Campitiello (689), Massimiliano Musto (655).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano eletti per i professionisti Francesco Marolda (487), Concita De Luca (417) e per i pubblicisti Francesco Ferraro (713).

Nella giornata di ieri sono terminate anche le votazioni del ballottaggio per i consiglieri regionali. Sono stati eletti Vincenzo Colimoro (437), Gerardo Ausiello (414), Alessandra Malanga (379).