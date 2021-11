Diabete, allarme in Campania: nella regione si registrano i dati di mortalità più alti

Stampa

I casi di diabete stanno aumentando in Italia, e al Sud ancora di più. Il trend investe, in particolare, la Campania. A denunciarlo – come riporta “Il Quotidiano del Sud” oggi in edicola – sono le principali associazioni italiane impegnate nella lotta alla malattia, in occasione della Giornata mondiale del diabete celebrata ieri, che quest’anno metteva al centro anche i cento anni dalla scoperta dell’insulina. pazienti». Il rischio diabete in Campania, oggi, è evidenziato da alcune ricerche. La regione è maglia nera, secondo la Indagine civica sul diabete di Cittadinanzattiva. In Campania (5,53) troviamo i dati di mortalità più alti.