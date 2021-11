Covid, Friuli passa in zona gialla. 36 comuni dell’Alto Adige in lockdown

Stampa

Covid: da lunedì Friuli-Venezia Giulia in zona gialla, le altre regioni restano biancheL’ordinanza del ministero della Salute con il cambio di colore riguarderà solo questa regione. Era a rischio anche la Provincia autonoma di Bolzano, che con il Friuli ha la più alta incidenza di casi di coronavirus in Italia, ma per ora rimane nella fascia a minor rischio.

In Alto Adige altri 16 Comuni diventano zona rossa. Lo prevede l’ultima ordinanza del governatore Arno Kompatscher. Questi Comuni si aggiungono ai 20 già interessati da norme più severe dal 24 novembre scorso. “Aumentare rapidamente il tasso di vaccinazione è il passo più importante da compiere per trascorrere un inverno quasi normale”, hanno detto il presidente della Provincia Arno Kompatscher, l’assessore provinciale alla Sanità Thomas Widmann e il direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige Florian Zerzer in una videoconferenza alla presenza di tutti i sindaci altoatesini.