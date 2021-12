Trasporto pubblico, tanti disagi ad Ogliara: petizione residenti a Comune e Busitalia

Stampa

Ripristinare i mezzi di trasporto pubblico per le vie principali di Ogliara. È questa la richiesta dei residenti dei rioni collinari che hanno lanciato una petizione popolare indirizzata a Busitalia Campania e all’amministrazione comunale di Salerno. I cittadini di Ogliara – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – hanno infatti denunciato, in più occasioni, le condizioni di disagio vissute da più di un anno dai pendolari. “Il paese sembra essere sbalzato indietro di più di 50 anni, quando le strade principali, quelle su cui sono la maggior parte delle abitazioni, erano servite in maniera efficiente dai mezzi pubblici – hanno dichiarato i cittadini, promotori della petizione – Oggi la quasi totalità dei residenti è costretta, sia all’andata che al ritorno, a percorrere lunghi tragitti per raggiungere la fermata, attraverso vie di raccordo ripide, sterrate, prive di illuminazione e mal frequentate”. Da qui la richiesta di studenti, anziani e lavoratori di ripristinare le corse degli autobus lungo la strada principale, almeno in direzione Salerno centro; attuare un servizio di circolare tale da assicurare a chi sale dal centro la possibilità di essere accompagnato lungo la strada principale; l’operatività degli autobus nei giorni festivi; la coperture delle fasce estreme, anticipando di almeno mezz’ora la prima corsa e posticipando l’ultima di 30-40 minuti; la realizzazione di panchine e pensiline che riparino gli utenti in attesa dell’autobus soprattutto durante il periodo invernale.