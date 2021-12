Una Salernitana…Svizzera: ad ora la proposta Implenia è quella più concreta

Stampa

Il quadro, ad oggi, è piuttosto chiaro: se entro il prossimo 29 dicembre non dovesse esserci la cosiddetta fumata bianca, la Salernitana rischierebbe per davvero di sparire dal panorama professionistico italiano e di ripartire, tra sei mesi, dalla serie D o dalla Lega Pro qualora passasse la proposta del presidente Gabriele Gravina.

Ad ora la proposta più concreta sembra essere quella del gruppo svizzero Implenia, leader nel settore dell’edilizia. Stando a quanto filtra, i nuovi soci avrebbero già tutto pronto: direttore sportivo (si parla di Walter Sabatini), allenatore (tornerebbe Fabrizio Castori) e calciatori (almeno cinque già bloccati, si tratta di profili giovani e interessanti). Tra l’altro ci sarebbe già il placet del Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il gruppo nel pomeriggio avrebbe anche diramato una nota ma la stessa è ancora al vaglio di veridicità essendo apparsa sui social-

Ieri altro confronto con il dottor Bertoli e la dottoressa Isgro che, lunedì prossimo, approveranno il bilancio assieme all’amministratore unico Ugo Marchetti e potranno fornire agli interlocutori un quadro più chiaro. Una cordata di professionisti salernitani, capeggiata dall’ex patron dell’Agropoli Domenico Cerruti, si sta muovendo sotto traccia ma, per il momento, tante chiacchiere e nessuna offerta vincolate. C’è poi un gruppo lussemburghese che avrebbe lanciato segnali d’apertura come confermato anche da alcuni consulenti finanziari di Claudio Lotito. Francesco Di Silvio, altro imprenditore molto conosciuto a livello nazionale, sostiene di “aver offerto 40 milioni di euro, salvare la Salernitana sarebbe una delle imprese più importanti della mia vita. La fideiussione è pronta, siamo certi di aver formulato la proposta migliore. Non si perda altro tempo, c’è una squadra che non può essere esclusa e una tifoseria che fa la differenza e mi fa già emozionare”. Ancora poche ore e poi la Salernitana conoscerà il suo destino.

Ma chi è il Gruppo Implenia?

Numero uno in Svizzera nel settore delle costruzioni e dei servizi edili, Implenia vanta una forte presenza anche nel mercato tedesco, austriaco e scandinavo delle infrastrutture. Grazie a soluzioni innovative e alla passione per l’edilizia, contribuiamo a costruire l’Europa di domani. Ci concentriamo sui nostri clienti e agiamo con la massima trasparenza nei confronti dei gruppi di interessati. Portiamo avanti con determinazione all’interno del gruppo la digitalizzazione del settore edile. Già oggi infatti adottiamo tecnologie innovative, come il Building Information Modeling (BIM), in un numero crescente dei nostri 4500 progetti, senza mai trascurare il nostro impegno per l’ambiente e la società. Perché Implenia pensa e costruisce per la vita. E lo fa con piacere. Tramite numerosi programmi di formazione e perfezionamento offriamo ai nostri collaboratori opportunità di aggiornamento a lungo termine all’interno dell’azienda. Con il nostro progetto di formazione e aggiornamento «Icademy» inoltre promuoviamo in modo mirato lo sviluppo delle competenze chiave dei collaboratori e li aiutiamo ad affrontare le sfide future. Anche i nostri dirigenti possono ampliare le proprie competenze con programmi specifici per le loro esigenze. A questo scopo Implenia ha avviato un’intensa collaborazione con rinomate università nazionali e internazionali. Ma anche a chi si affaccia al mondo del lavoro offriamo un inizio ottimale nel settore edile con i nostri programmi di tirocinio o con un apprendistato. Presso Implenia fin dal primo giorno tutti contribuiscono attivamente a portare avanti una tradizione edile che dura da 150 anni e al successo del gruppo.

Ma chi è il gruppo Implenia?

Implenia, che ha la propria sede principale a Dietlikon presso Zurigo, è stata fondata nel 2006. L’impresa è quotata alla SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). Maggiori informazioni all’indirizzo www.implenia.com.