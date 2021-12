Il bollettino del 26 dicembre: 24.883 nuovi casi, i morti sono 81

Stampa

Nelle ultime 24 ore sono stati 24.883 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 54.762. Diminuiscono i tamponi effettuati: 217.052, contro i 969.752 di ieri.

La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi – quindi molecolari più antigenici rapidi – è all’11,5% (ieri era 5,6%). Sono 81 i morti (compreso qualche riconteggio), 18 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 26 dicembre.

I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 4.581, poi il Lazio con 3.665. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 1.089, con 85 nuovi ingressi

In Italia, dall’inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 5.647.313. Le vittime in totale sono 136.611, con 81 decessi segnalati nell’ultimo bollettino (ieri erano 144, compresi altri riconteggi). I guariti sono 8.428 nelle ultime 24 ore e 4.993.863 in totale. I ricoverati con sintomi sono 9.220 (+328). Sono invece 506.530 le persone in isolamento domiciliare (+16.027). I tamponi sono in tutto 135.355.155 – di cui 71.974.179 processati con test molecolare e 63.380.976 con test antigenico rapido -, in aumento di 217.052 rispetto al 25 dicembre. Le persone testate sono finora 40.263.888, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Nelle note del bollettino si legge che la Regione Emilia-Romagna riporta che “in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 deceduto dalla provincia di Bologna, inserito erroneamente”; la Regione Friuli-Venezia Giulia riporta che “il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso”; la Regione Sicilia riporta che “i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi ai giorni: N. 2 IL 25/12/21 – N. 5 IL 24/12/21 – N. 2 IL 23/12/21 – N. 1 IL 22/12/21”.

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano:

34.940 in Lombardia

12.282 in Veneto

8.407 in Campania

14.146 in Emilia-Romagna

9.217 nel Lazio

11.997 in Piemonte

7.427 in Sicilia

7.516 in Toscana

6.954 in Puglia

4.183 in Friuli-Venezia Giulia

4.553 in Liguria

3.216 nelle Marche

1.583 in Calabria

1.298 nella Provincia autonoma di Bolzano

2.629 in Abruzzo

1.720 in Sardegna

1.501 in Umbria

1.416 nella Provincia autonoma di Trento

630 in Basilicata

509 in Molise

487 in Valle d’Aosta.