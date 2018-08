Tramonti – 10 agosto 2018 Calici di Stelle

Stampa

Grandi ospiti e piatti divini alla quindicesima edizione di Calici di Stelle, in programma venerdì 10 Agosto.

Un menù stellare che esalta le tipicità della Costiera Amalfitana e che fa sognare anche i palati più fini: il “Primusali” e le bontà casearie intra montes, fior di latte, scamorza, ricottina al miele, caciocavallo impiccato; i salumi di montagna con focaccine e pane agli odori della Montiera; i ravioloni ripieni con pesto di agrumi, ricotta e provola, all’insegna del gemellaggio Tramonti-Emilia; le polpette ai sapori contadini; le scie luminose di Sal De Riso.

Ma tante altre le sorprese per questa splendida serata, in cui Tramonti esalterà il prezioso nettare di Bacco, il Tintore, con i meravigliosi vini doc Costa d’Amalfi, sottozone Tramonti, Ravello e Furore. Una location d’eccezione, la Casa del Gusto, scenografia di eventi internazionali, anfiteatro dei sapori e punta di diamante del Made in Italy e del Made in Tramonti.

L’evento clou del periodo estivo richiama numerosi turisti per il tocco di classe e per il gusto con il quale viene organizzato e, ovviamente, per i sapori, frutto del lavoro prezioso delle aziende agricole (insaccati, Fiordilatte e formaggi ovi-caprini) dei ristoranti, delle pasticcerie e degli artigiani di Tramonti.

Negli anni è stata una fucina di innovazione e di sperimentazione, sia in ambito enogastronomico che in quello scenografico, esaltando non solo i sapori ma anche le bellezze architettoniche e le location naturali dei luoghi: tanti i piatti ideati esclusivamente per questo evento, come tanti gli avventori che si sono innamorati dei saperi e delle maestranze sperimentate in tale occasione.

Tramonti quest’anno sposerà la tradizione emiliana, abbracciando per una notte la “Regina dei tortellini” Lucia Antonelli. La cittadina montana della Costiera si conferma capofila in Costa D’Amalfi nella ricerca e nella promozione enogastronomica, alternando momenti di ricerca e di studio a pregiate degustazioni, teche per il mercato turistico internazionale.

Alle ore 19.30 si incontreranno esperti, addetti ai lavori ed appassionati per discutere sul tema “La biodiversità della viticoltura eroica, tra sperimentazione e riscoperta del paniere tradizionale”: un momento di approfondimento e di studio sull’entroterra della Costa d’Amalfi, territorio ricco di qualità e di eccellenze enogastronomiche, piaceri della tavola ed essenze della vita.

Tra gli intereventi: Raffaele Ferraioli – Coordinatore Regionale Città del Vino, Luigi Mansi – Presidente Comunità Montana Monti Lattari, Alberto Capasso –Presidente SlowFood Campania e Basilicata, Peppe Iannicelli – Giornalista e Presentatore, Rosa Pepe – Agronomo del Crea (Centro di ricerca per l’orticoltura), Lucia Antonelli – Chef e Regina dei Tortellini che per l’occasione presenterà il suo ultimo libro “L’appennino in tavola”.

Ospiti della serata: Salvatore De Riso – Accademia Maestri Pasticceri, Enrico Varriale – giornalista e conduttore televisivo e Laura Placenti – giornalista e presentatrice.

A moderare l’incontro il giornalista Mario Amodio, mentre accoglierà e saluterà gli ospiti il Sindaco di Tramonti dott. Antonio Giordano:

«Siamo pronti anche quest’anno a fare di Calici di Stelle la nostra vetrina ed arrivare al successo semplicemente con la qualità e la purezza dei nostri prodotti e delle nostre maestranze. Quindici edizioni significa impegno, costanza, lungimiranza e amore per la propria terra: un traguardo importante che si basa sull’agricoltura eroica del nostro territorio, perché Calici di Stelle è un museo a cielo aperto di tipicità ed eccellenze che ormai ci invidiano in tanti. Anche quest’anno sarà la Casa del Gusto ad ospitare l’evento, il luogo ideale per brindare e valorizzare il nostro Tintore: Tramonti, una terra da scoprire, una terra da vivere».

L’happening di Calici di Stelle avrà il momento più esaltante nell’incontro enogastronomico, a partire dalle ore 21.00, tra i sapori, le stelle ed i vini della Costa d’Amalfi.