Mercato: Salernitana su Brunori dell’Arezzo. Piace Moncini

Trattative avviate da parte del club granata per Zampano ex Venezia, svincolato, mentre per la mediana nel mirino c’è Jacopo Dall’Oglio, classe ’92, del Brescia. Dal’Oglio è svincolato e sta valutando diverse offerte. Lo scrive Il Mattino. E mentre dalla Lazio potrebbe tornare Andrè Anderson si cerca di stringere per Marco Firenze la scorsa stagione a Crotone. I primi due acquisti dell’anno, Esposito e Musso, potrebbero essere girati in prestito al Rieti. Dalla Lazio, dopo l’esperienza di Venezia, potrebbe arrivare a Salerno Lombardi esterno che ha disputato in laguna una buona stagione. Restano Calaiò e Djuric mentre per Jallow si valutano le offerte anche perché servono soldi importanti per Cerci, Ceravolo o Trajkovsky nomi accostati in queste ore alla Salernitana. Piace Moncini, rientrato alla Spal dopo il prestito al Cittadella. L’Ascoli propone Ganz per Pucino. Dal Parma, dopo una buona stagione ad Arezzo potrebbe arrivare il brasiliano Brunori. Rinnovato Migliorini bisogna sfoltire e si valutano le rescissioni con Rosina, Schiavi e Bernardini. In uscita anche Perticone