Salerno: autista della linea 8 aggredito da un venditore ambulante

“E’ necessario porre massima attenzione sul tema della sicurezza nei mezzi di trasporto pubblico locale. Gli autisti e l’utenza – si legge – non possono essere lasciati in balia di tali delinquenti, spesso ubriachi e dediti al borseggio. Purtroppo il percorso intrapreso dalla Società, consistente nell’utilizzo di vigilanza privata in sostegno dei verificatori, non è sufficiente ad arginare tali episodi”.

Un autista della linea 8 di Busitalia Campania che collega Salerno a Battipaglia è stato aggredito brutalmente in serata da un venditore ambulante. In merito alla vile aggressione lain una nota ha espresso il proprio sdegno per la vile aggressione subita.

Anonimo Annuccia

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente. I commenti di questo blog non sono moderati nella fase di inserimento, ma Salernonotizie si riserva la facoltà di cancellare immediatamente contenuti illegali, offensivi, pornografici, osceni, diffamatori o discriminanti. Per la rimozione immediata di commenti non adeguati contattare la redazione 360935513 – salernonotizie@gmail.com Salernonotizie.it non e’ in alcun modo responsabile del contenuto dei commenti inseriti dagli utenti del blog: questi ultimi, pertanto, se ne assumono la totale responsabilità. Salernonotizie.it si riserva la possibilità di rilevare e conservare i dati identificativi, la data, l’ora e indirizzo IP del computer da cui vengono inseriti i commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. Salernonotizie.it non è responsabile del contenuto dei commenti agli articoli inseriti dagli utenti. Gli utenti inviando il loro commento accettano in pieno tutte le note di questo documento e dichiarano altresì di aver preso visione e accettato le Policy sulla Privacy.