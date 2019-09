Il Comune di Pontecagnano pronto ad incassare 20,5 mln di € per l’ambiente

Stampa

La Regione Campania, nelle ultime ore, ha dato infatti l’ok al finanziamento del progetto di realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica, di ultima generazione, nel territorio amministrato da Giuseppe Lanzara, nell’ambito della costruzione dell’ecodistretto con Giffoni Valle Piana, in sinergia con il Sindaco Antonio Giuliano.

Un risultato sperato ed atteso, che così commenta il Primo Cittadino di Pontecagnano Faiano:

“I fondi che verranno stanziati rappresentano uno strumento di tutela dell’ambiente e del territorio e risolveranno definitivamente il grave disagio che da decenni i miei cittadini subiscono per i miasmi provenienti dall’impianto di Sardone, il quale verrà chiuso e riconvertito ad una piattaforma di riciclo e riuso del materiale riciclabile. Grazie a questa cifra così importante e significativa, saremo dunque in grado di creare un impianto all’avanguardia, di nuova generazione, in cui confluiranno solo i rifiuti dei picentini e che ospiterà ben 120mila tonnellate in meno di scarti all’anno rispetto a quelli attuali. Una riduzione sensibile e un nuovo approccio nei confronti di questo problema così serio ed avvertito dalla popolazione: i Sindaci devono farsi carico con responsabilità di affrontare la questione della gestione dei rifiuti ma, allo stesso tempo, non si può chiedere solo ad alcuni di loro di ospitare i rifiuti di un’intera provincia solo perché in alcune aree qualcuno non fa il proprio dovere e non accetta di costruire gli impianti. Questo deve essere chiaro: noi ci faremo carico di smaltire solamente i rifiuti dei comuni picentini perché non siamo la pattumiera degli altri territori. Cambiamo, quindi, completamente metodo rispetto a quello degli ultimi anni. Anche stavolta, piuttosto che criticare, noi ci interessiamo a proporre ed agire. Il comitato del no a prescindere non serve: occorrono invece nuove risorse, anche economiche, per ammodernare questa Città”.

“Sono molto orgoglioso del lavoro eccellente svolto per la nascita e lo sviluppo dell’ecodistretto, un progetto a cui ho lavorato sin dal mio insediamento e condiviso successivamente alla sua elezione dal Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara con la sottoscrizione di un importante protocollo di intesa.

Un’ idea in cui ho sempre creduto e per la quale mi sono battuto sin dall’inizio del mio mandato. Oggi, grazie alla condivisione e alla sinergia tra primi cittadini dell’intera area dei Picentini, si lancia un segnale forte in un momento delicato per quanto riguarda l’ambiente. Accolgo con piacere ed orgoglio la fiducia concessa del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dell’Assessore all’Ambiente Bonavitacola che sin dal primo momento hanno sostenuto ed apprezzato la proposta progettuale dell’ecodistretto. Ancora una volta la Regione Campania si è mostrata attenta su un tema così delicato come la gestione dei rifiuti che grazie a questo fondamentale intervento sarà più virtuosa, portando l’area dei Picentini ad essere un modello da imitare”, ha concluso il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano.