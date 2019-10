Dipendenza da cellulare: i sintomi per capirlo subito

Stampa

Vostro figlio adolescente ha sempre il cellulare in mano? Messaggia a tavola? Porta il telefonino a letto e si sveglia la notte per controllare i social? Il suo rendimento scolastico va calando? Se il quadro descritto vi sembra familiare, allora potrebbe avere un problema di dipendenza da smartphone e nuove tecnologie.A delineare il quadro della situazione ci ha pensato il Corecom Veneto che, nelle scuole della Regione, aveva promosso nel 2018 un’indagine tra studenti dai 14 ai 18 anni – Giovani in rete. A questa se ne aggiunge una seconda, sempre del 2018, condotta su diecimila ragazzi fra i 12 ed i 16 anni di tutta Italia – dei quali 3000 in Veneto, 1000 in Friuli Venezia Giulia e 500 in Trentino Alto Adige – a cura dell’Osservatorio del Movimento etico digitale SocialWarning, no-profit fondata dal vicentino Davide Dal Maso. Dalle due ricerche emerge innanzitutto un dato: per la maggioranza dei ragazzi navigare e usare i social è fondamentale. L’indagine del Corecom osserva che su 2.133 studenti il 99% usa Whatsapp, il 96% ha un profilo su un Social Network (85,7% Instagram, l’8% Youtube, 2,4% Facebook).

Fonte il Gazzettino