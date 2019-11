Carfagna – Berlusconi: cena ad Arcore per chiarirsi. Ipotesi candidatura in Campania

Stampa

Silvio Berlusconi e Mara Carfagna a cena ad Arcore per ritrovare il feeling dopo le accuse rivolte dalla vicepresidente della Camera sull’appiattimento nei confronti di Salvini in occasione della manifestazione di piazza San Giovanni e per il voto al Senato sulla commissione contro l’odio razziale.

«Basta conflitti, la linea è unica: riportiamo unità in Forza Italia», il messaggio in sostanza del Cavaliere. Con il faccia a faccia di ieri ed il relativo chiarimento Il Mattino ipotizza il ritorno dell’idea di assegnare alla stessa Carfagna un ruolo di rilievo nazionale, che pure ha avuto in passato insieme allo stesso governatore della Liguria prima che Berlusconi desse il potere gestionale di Fi in mano al quadriumvirato Tajani-Gelmini-Bernini-Ronzulli.

In vista delle regionali in Campania, infatti, il numero uno del Carroccio non direbbe no alla vicepresidente della Camera: non pone veti né fornisce indicazioni precise.