Salerno, albero caduto per maltempo: mamma e figlia in ospedale

Stampa

Due persone sono state portate in ospedale a Salerno in seguito alla caduta di un albero sulla sede stradale in via Roma. Si tratta di una mamma e di sua figlia: la prima se l’è cavata solo con un forte spavento, la seconda, una ragazza, ha riportato lievi traumi alla spalla e agli arti inferiori in seguito al crollo di un grosso ramo sulla loro auto.

Il maltempo sta mettendo in ginocchio la città di Salerno dove si registrano notevoli disagi, ma anche altre zone della Campania e a Napoli il forte vento sta creando problemi. Un albero ha colpito due auto, una in transito e un’altra parcheggiata. La città è letteralmente spaccata in due con notevoli disagi alla circolazione. I vigili del fuoco, insieme con i volontari della protezione civile e agli agenti della polizia municipale, sono al lavoro per liberare la carreggiata e consentire il ripristino della viabilità. Allagamenti si stanno registrando in tutta la città, dal centro alla zona orientale, passando per i rioni collinari.

Fonte SkyTg24