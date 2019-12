Le Cronache: Kiyine «Voglio restare a Salerno». Cerci verso l’addio

Stampa

‘Salernitana, il gesto di Kiyine: «Io resto qui». Il fantasista di proprietà della Lazio, dopo il magnifico secondo gol al Pordenone, ha zittito le voci circa un probabile ritorno in anticipo a Roma’

E’ l’apertura delle pagine dedicate alla Salernitana sul quotidiano Le Cronache oggi in edicola

All’interno leggiamo anche: La trasferta. 200 i supporters granata al Picco

Dal campo. Gruppo in ritiro a Coverciano. Lombardi in diffida con altri 5

L’arbitro. Fischia Massimi: con lui una vittoria ed un ko in campionato per i granata. Quattro precedenti tutti vittoriosi per la Salernitana

L’avversario. Lo Spezia perde Erlic per squalifica. Italiano: «Assenza pesante per noi»

Il riconoscimento. Ad Enzo Sica il premio Ussi:

«Dedicato ad Onorato Volzone». La premiazione in tribuna stampa all’Arechi

Serie B. Salernitana senza gol al passivo… finalmente. Dopo tredici partite di campionato e altrettante gare casalinghe Micai è riuscito a conservare inviolata la propria porta. L’ultimo 4-0 all’Arechi nel 2005

I numeri del prossimo turno del campionato cadetto. Ventura torna da ex a La Spezia. Per lui 13 panchine nel lontano 1986

Linea ai tifosi. Soddisfatti per la vittoria, timori per Kiyine. La bella partita con il Pordenone ha riportato entusiasmo, ora si pensa al calcio mercato