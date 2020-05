Terremoti in Campania: da ieri sera registrata sequenza di lievi scosse

I due eventi telleruci di magnitudo più alta, per un valore rispettivamente di 2.1 e 2..3, si sono registrati a Calabritto e Scampitella, rispettivamente all’1.03 e alle 21.44. Ma i sismografi hanno rivelato altre quattro scosse. La zona colpita ricomprende sempre i due paesi già epicentro delle scosse più intense in provincia di Avellino, in un’area compresa tra Alta Irpinia e quella della Baronia, al confine con la provincia di Salerno.