Le Parisien “incorona” De Luca Re D’Italia, ma è un fotomontaggio

Ed invece dopo alcune verifiche, almeno per ora, non risulta questa pagina su Le Parisien dedicata a De Luca e rilanciata da Dagospia in cui si titola – anche in modo sgrammaticato – « Le noveau Roi d’Italie ». In realtà si scrive nouveau. Lo stile della copertina de giornale d’Oltralpe prevede il sommario e poi la prima pagina è un’altra. Ma la notizia è che in tanti l’hanno ritenuta verosimile. Ed è il vero successo del Presidente della Regione Campania.

Prrrrrrrrrrrrrrrrrrr salerno carmine Non ha rivali De trego Salernitano Salernitano verace

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.I commenti di questo blog non sono moderati nella fase di inserimento, ma Salernonotizie si riserva la facoltà di cancellare immediatamente contenuti illegali, offensivi, pornografici, osceni, diffamatori o discriminanti. Per la rimozione immediata di commenti non adeguati contattare la redazione 360935513 – salernonotizie@gmail.com Salernonotizie.it non e’ in alcun modo responsabile del contenuto dei commenti inseriti dagli utenti del blog: questi ultimi, pertanto, se ne assumono la totale responsabilità. Salernonotizie.it si riserva la possibilità di rilevare e conservare i dati identificativi, la data, l’ora e indirizzo IP del computer da cui vengono inseriti i commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. Salernonotizie.it non è responsabile del contenuto dei commenti agli articoli inseriti dagli utenti. Gli utenti inviando il loro commento accettano in pieno tutte le note di questo documento e dichiarano altresì di aver preso visione e accettato le Policy sulla Privacy.