In cinque regioni il Covid è risalito del 28%: nell’elenco c’è anche la Campania

Stampa

Non c’è da allarmarsi ma occorre tenere la guardia molta alta, alla luce dei numeri del contagio da Covid-19 che si stanno registrando nelle ultime due settimane. L’aumento dei casi di positività è del 28% su scala nazionale. Sono cinque – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – le regioni sott’osservazione: Lazio con 34 nuovi casi positivi; Puglia, dopo un periodo con numeri molti bassi, ieri era a 10; le Marche a 17, la Campania a 19, la Sicilia a 10. In sintesi: in totale le regioni con più di dieci casi giornalieri erano 11 e solo la Basilicata era a 0. Eppure, fino a qualche giorno fa le regioni in doppia cifra erano solo le solite Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana.