Torna da una vacanza all’estero: caso di positività al Covid a Roccapiemonte

Stampa

Il Sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano con una nota informa la popolazione che a seguito di controlli medici effettuati nelle ultime ore, è risultato positivo al Covid-19 un giovane del posto rientrato nei giorni scorsi da una vacanza all’estero. Il ragazzo appena tornato in città, è rimasto presso la sua abitazione in regime di quarantena fiduciaria e, dopo essere stato sottoposto a tampone, è risultato positivo.

In queste ore viene realizzata una mappatura per verificare eventuali contatti avuti. Si ribadisce la necessità, in questa fase in cui i contagi sono nuovamente in aumento, di attenersi rigidamente alle disposizioni di prevenzione sanitaria varate dal Governo centrale, alle ordinanze emesse dalla Regione Campania e dal Comune di Roccapiemonte.