Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola venerdì 4 dicembre

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo:

Muore neonata, era denutrita. Agonia e fine all’ospedale di Nocera. Un medico: i genitori dicevano di non aver soldi per il latte. La tragedia. Sequestrate salma e cartella clinica, indaga la Procura. La madre: «La tenevo al seno, non so se dormiva»

Ed ancora: La psicologa. «Con la pandemia solidarietà crollate pure la maternità ha perso valore».

Di spalla: L’omicidio stradale. Natale in cella per Diele «Poteva salvare la vita di Ilaria»

A centro pagina: Covid, un’altra fiammata quei postini positivi a Cava. I contagi. Registrati 421 nuovi infetti, i picchi a Salerno e a Scafati. Ieri quattro vittime, nel convento di Eboli stroncata la terza suora

L’economia. I commercianti e l’interto lockdown «Pronti ad aprire violando le regole»

La foto notizia: De Iesu arriva ad Eboli «Non sono un supereroe». Il personaggio. Commissario in municipio.

Di lato: La scuola. Prof e presidi sotto stress «Promuoviamo una class action»

Il blitz. Droga a Pastena ancora guai per Corsini e la compagna

Taglio basso: L’ambiente. Avvelenatori del Sarno multe per 225mila euro

La storia. L’infermiera dell’Agro tra gli «eroi 2020» in Usa

In campo e fuori, doppia partita granata. Serie B. Domani sfida al Cittadella. E il giudice decide sul caso Cosenza

I box in alto: L’iniziativa. La musica non si ferma il Natale si colora di note

Il libro. Salgari, il mare dei sogni per volare oltre il virus.

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Interinali contro la “Culp Flavio Gioia” “Ci rubano il lavoro”. Salerno: esposto in Procura. L’accusa: gli operai della Coop del porto fanno anche doppi turni. “A noi restano poche ore mensili”. Eppure a capo c’è un sindacalista della Cgil

A centro pagina: Denutrita e malata: muore ad un mese. Terza tragedia nell’Agro dopo i casi di S. Egidio e di Roccapiemonte. La piccola di Angri trasportata all’Umberto I in arresto cardiaco.

Natale col coprifuoco e senza Messa. A scuola dal 7 gennaio. E oggi la Campania diventa arancione. Le restrizioni del Governo.

De Raho e quella risposta mancata su Chinnici. La nota di Michelangelo Russo.

Di lato: Capaccio. Compravendita dei voti. Sica e Longo: “Alfieri vada in Procura”

Salerno. La Preside del S. Caterina “Servono i pullman dei privati”

Taglio basso: Salerno. E’ scomparso Ciro Di Lorenzo patron della Giocheria

