I numeri lasciano ben sperare: per la Campania, la zona gialla – come titola il quotidiano “Il Mattino” è più vicina: calano i contagi ma sono ancora troppi ricoveri. I dati più recenti e attendibili ai fini della classificazione da parte del Cts certificano una progressiva diminuzione degli indicatori, a partire dall’indice Rt sceso a quota 0,74. Tuttavia i numeri delle terapie in ospedale rimangono ancora molto alti, e non solo nella nostra Regione.