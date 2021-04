Covid Gran Bretagna, a maggio concerto di prova senza mascherine

Stampa

Prove di ritorno alla normalità in Gran Bretagna, grazie agli ottimi risultati della campagna di vaccinazione contro il Covid. Il 2 maggio cinquemila persone potranno godersi un concerto senza obbligo di distanziamento e mascherina, a patto soltanto di presentare un test negativo.

L’evento avrà luogo a Sefton Park, come parte di una serie di iniziative pilota decise dal governo. Ancora non è noto chi si esibirà. Dopo il concerto, spiega la Bbc, bisognerà effettuare un altro test e fornire i propri contatti al servizio sanitario nazionale, per poter essere raggiunti nel caso altri spettatori dovessero poi risultare positivi al virus.

Stasera intanto la semifinale della Fa Cup di calcio tra Leicester City e Southampton, al Wembley Stadium di Londra, vedrà tra gli spalti 4mila persone. Per il segretario alla cultura Oliver Dowden “siamo un passo avanti verso un’estate di eventi dal vivo, ora che il nostro programma di riaperture guidato dalla scienza è in corso”.