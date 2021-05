Stampa

Nuovo record mondiale di contagi Covi in India: 400mila casi di positività accertati in appena 24 ore. Il totale dei casi nel Paese asiatico ha superato i 19 milioni. Il numero di morti nelle ultime 24 ore – come riporta il sito web corriere.it – è stato di 3.523, per un totale di 211.853 dall’inizio pandemia. In Italia timori per la variante: un caso in Friuli, scuole e spiagge chiuse a Sabaudia.