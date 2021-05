Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola lunedì 10 maggio

Stampa

Sul quotidiano del Sud in prima pagina troviamo:

La teppaglia e il grande sogno. Minacce alla figlia di Grassadonia alla vigilia della partita di Pescara. Oggi la Salernitana potrebbe tornare in serie A dopo 23 anni. Riappare in Abruzzo Castori in panchina Pronostici favorevoli e obiettivo vicinissimo

Di lato: Addio a De Maio simbolo e voce del nostro calcio

208 nuovi positivi nel Salernitano 34 solo in città

La foto notizia: 90 minuti di passione poi sarà festa grande. Tutta la città con il fiato sospeso.

Di spalla: Nocera Inferiore. Tragico impatto. Muore 19enne in pieno centro

Valle dell’Irno. Potenziamento della SA-AV. Baronissi dubita sullo svincolo

Personaggi. Mottola fustigatore. Da Albanella alla ribalta Report

Taglio basso: A tavola. Cozze e baccalà. I tesori del mare (di Domenico Rea)

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

L’ultimo grido di Fulvio: “E’ serie A, è serie A”. Venerdì nonostante i dolori e i medicinali festeggiò la vittoria granata. Salernitana con il lutto al braccio, domani alle 11 i funerali al Duomo. La scomparsa di De Maio scuote Salerno

Ed ancora: Prontooooooo…. Tutto cominciò così (di Tommaso D’Angelo)

Di lato: Michele Tedesco. “Ha sempre rivendicato la vittoria della Berretti”

Le reazioni. Il cordoglio del sindaco e di de Luca jr

A centro pagina: Granata a 90 minuti dalla storia. Castori in panchina e massimo rispetto per il Pescara. La Salernitana ha in mano il proprio destino

Taglio basso: Anche il prof Giovanni Capo dice no a Forza Italia. Celano tenta la carta Fauceglia. Udc avvia i contatti con Napoli

Battipaglia, l’ira di Zara: “In campo anche senza centrodestra”

