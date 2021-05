Covid, Crisanti: “In Inghilterra tornata estrema cautela per pericolo variante indiana”

Stampa

E’ importante vaccinare anche i minori, altrimenti non si arriva all’immunità di gregge”

, afferma Andrea Crisanti, virologo italiano attualmente per lavoro a Londra.

“In Inghilterra c’è una prudenza estrema perché la seconda ondata ha avuto un impatto devastante, anche sulla politica e sulla scienza. Non vogliono mettere a repentaglio i risultati raggiunti, hanno un’attenzione maniacale nei confronti delle varianti e credo sia totalmente giustificato. C’è un focolaio di variante indiana in una zona e hanno mobilitato tutte le capacità di vaccinazione per intervenire in quell’area in 4-5 giorni”, spiega.