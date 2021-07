Flop protesta no Green pass a Salerno, De Luca: “Ha prevalso la ragione”

Stampa

Flop manifestazione contro Green pass: “Prevale la ragione contro l’irrazionalità”. A parlare così è stato – come titola il quotidiano “Le Cronache” – il governatore della Campania, Vincenzo De Luca intervenuto a Cetara. Ha replicato in merito alla scarsa partecipazione in occasione della manifestazione, tenutasi nella città capoluogo, contro il green pass nei locali pubblici. A Salerno città, mercoledì un vero e proprio flop con soli tre ristoratori in piazza per manifestare il loro dissenso circa le misure messe in atto dal governo nazionale.